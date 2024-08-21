У Украины и РФ нет достаточно ресурсов для масштабных наступлений — Bloomberg

Выводы разведки США перекликаются с публичными заявлениями американских чиновников о том, что "война близка к тупику".

По оценкам Пентагона, Украине и России сейчас не хватает военных ресурсов для проведения масштабных наступательных операций.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Разведывательное управление Пентагона.

Согласно оценкам американского разведуправления, у Украина по-прежнему нет достаточного количества боеприпасов для противодействия возможностям российских войск использовать до 10 тыс. снарядов в день. Это – даже после принятия Конгрессом США в апреле нового пакета военной помощи для Украины.

В Пентагоне считают, что украинские войска способны выстраивать оборону, но вряд ли ВСУ могут в течение как минимум ближайших шести месяцев начать широкомасштабное контрнаступление.

В американской разведке указывают, что Россия избрала стратегию истощения Украины. Москва, наверное, будет удерживать буферную зону из временно оккупированных украинских территорий, однако войск для более масштабных атак, в частности, на Харьков, у РФ не хватит.

Издание сообщило, что выводы Разведуправления Пентагона были занесены в последний ежеквартальный отчет о помощи от США для Украины, опубликованный гениспектором ведомства Робертом Сторчем. Эти выводы перекликаются с публичными заявлениями американских чиновников – в частности, экс-главы Объединенного комитета начальников штабов Марка Милли – о том, что "война близка к тупику".

К слову, в статье Financial Times сообщается, что после начала операции в Курской области украинским силам в Донецкой области стало не хватать снарядов и они вернулись к нормированию боеприпасов.

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