Запад способен без труда "оплатить" победу Украины в войне: эксперт FT назвал сумму

Для победы Украины в войне нужна западная помощь, равная лишь 0,45% ВВП США, ЕС и Великобритании.

Западные страны способны мобилизовать значительные ресурсы для поддержки Украины, и это не повлияет на уровень жизни населения этих государств.

Об этом в статье для Financial Times пишет профессор международной экономики Стокгольмского университета Ларс Калмфорс.

Автор публикации указывает на ожидания руководства России того, что Запад в конце концов устанет поддерживать Украину. Но это парадоксально, ведь западные экономические ресурсы обладают существенным преимуществом над российскими.

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Попытки Европы нарастить производство оружия и боеприпасов показали, что в краткосрочной перспективе сложно трансформировать экономическую мощь в военный потенциал. Однако, по мнению Калмфорса, в затяжном конфликте разница в экономических ресурсах, скорее всего, станет решающей.

"У США, ЕС и Великобритании вместе взятых ВВП примерно в девять раз больше, чем у России. Общий ВВП ЕС и Великобритании в пять раз больше российского. Таким образом, Запад может мобилизовать значительные ресурсы для поддержки Украины без того, чтобы уровень жизнь в стране пострадал более чем незначительно", – говорится в материале.

Сколько Запад способен потратить на победу Украины

По оценкам Стокгольмского международного института исследования проблем мира, военные расходы России в 2023 году составили 5,9% ВВП, а Украины – 37%. То есть Москва потратила примерно на 150 млрд дол. больше, чем Киев.

Если бы Запад выделил такую сумму для удержания Украиной своей позиции, эти расходы составляли бы лишь 0,26% ВВП США, ЕС и Великобритании вместе взятых. Если бы поддержку для Украины финансировали только ЕС и Британия, им бы это обошлось в 0,48% ВВП.

В статье отмечается, что для победы Украины в войне требуется на 30% больше ресурсов, или западная поддержка в размере 265 млрд дол. Это равняется 0,45% ВВП США, ЕС и Великобритании и 0,85% ВВП ЕС и Великобритании.

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Профессор указывает, что хотя эти расчеты приблизительны, они иллюстрируют порядки величин. По сравнению с российскими военными расходами, экономические жертвы западных государств в виде ВВП для предоставления Украине необходимой поддержки небольшие. Они составляют гораздо меньше, чем обычный рост ВВП за год, даже в случае, если нагрузка ляжет только на Европу, а США прекратят свой вклад.

"У Запада есть экономические ресурсы, чтобы помочь Украине противостоять агрессии России, и бремя этой поддержки будет управляемым. Самый безопасный способ создать мир в Украине — это чтобы Запад взял на себя обязательство предоставить стране необходимую помощь, чтобы Россия поняла, сколько будет стоить продолжение войны. Это может в конце концов вынудить Москву изменить курс", – считает Калмфорс.

К слову, ранее спикер премьера Британии Кира Стармера ответил на слова президента Украины Владимира Зеленского о замедлении поддержки со стороны Лондона.

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