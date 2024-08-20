Эффект от Курской операции будет через 1-2 недели: эксперт объяснил почему

Эксперт убежден, что россияне перебросят в регион "значительные силы".
В ходе операции ВСУ в Курской области агрессорка Россия начала оттягивать некоторые части с фронта в Украине. Впрочем, эффект сможем увидеть всего через несколько недель.
Такое мнение в интервью "Главреду" высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.
"Эффекта мы можем ожидать в течение одной-двух недель. Если это произойдет, то можно будет сказать, что в этом направлении курская операция сработала", – говорит эксперт.
По его словам, российское военное руководство еще бросит в Курскую область "значительные силы". Также Сунгуровский считает, что операция на территории РФ не ограничится продвижением украинских войск, но и будет предусматривать некоторые "секретные" цели ГУР. Например, может идти взятие под контроль Курской АЭС.
"Я могу предположить, что ВСУ не будут захватывать Курскую АЭС, а просто возьмут ее в окружение. Мол, давайте меняться на Запорожскую АЭС", — сказал директор военных программ Центра Разумкова.
Напомним, аналитики Bild сообщают, что тысячи российских солдат могут попасть в котл в Курской области. Сейчас Украина близка к закрытию котла на реке Сейм.
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