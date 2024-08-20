ВСУ продвигаются дальше в Курской области: подробности от ISW

Украинские вооруженные силы продолжают продвигаться в Курской области. По всей линии наступления в этом районе РФ 19 августа шли бои.

Об этом говорится в новом отчете Института изучения войны (ISW).

Геолокационные кадры за 19 августа показывают, что украинские силы продвинулись в Вишневке, расположенной в 14 км от международной границы. В свою очередь, российское Минобороны заявило, что якобы их авиация и артиллерия нанесли удар по действующим вблизи этого населенного пункта военным ВСУ, "потенциально молчаливо признавая, что украинские силы продвигались в этом районе".

Один связанный с Кремлем милблогер утверждал, что украинские войска также продвигались в пределах Русского Поречья (17 км от границы), к востоку от Агронома (15 км от границы) и к востоку от Спального (5 км от границы). Также разные российские источники утверждали, что бои продолжались вблизи Коренево, Ольговки, западной части Суджи и Мартыновки. Российские милблогеры также сообщали, что стычки продолжаются вдоль международной границы у Теткино.

Между тем Министерство обороны РФ заявляло, что российские силы отразили украинские диверсии и попытки разведки к югу от Скрылевки и Шептухова, расположенные в 22 км от международной границы.

Отметим, что российские блоггеры утверждали, что украинские Вооруженные силы нанесли авиаудару, разрушившему мост через реку Сейм в Кариже – третья и последняя переправа через реку Сейм в Глушковском районе Курской области. Однако ISW еще не наблюдал доказательств удара по мосту вблизи Карижа.

Напомним, The Times сообщает, что Россия попытается отразить захваченную территорию Курской области уже осенью этого года. Ведь операция ВСУ на территории РФ и захват многих населенных пунктов стала позором для российской армии.

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