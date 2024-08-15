Час підписати мирну угоду з сусідами РФ про розділення її території – Жорін

Росія має відповісти за скоєне.
Зараз вдалий час для того, щоб підписати справжню мирну угоду. Угоду між усіма сусідами РФ про розділення її території.
Про це пише майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.
"Всі країни, у яких це кончене утворення в різні епохи забирало землі, грабувало і вбивало людей, мають повернути своє та змусити рашку розплатитись за злочини. Зайти, відрізати шматки та офіційно приєднати до себе. І забути про те, що росія в її нинішньому вигляді колись існувала. Ми показали, що все можливо. А разом це джерело постійної небезпеки для всього світу знищити було б набагато легше", – переконаний Жорін.
Раніше у світовому інформаційному полі сталися проміжні суттєві зміни. Зокрема "демонстративно притихли" голоси, які критикували підтримку України з боку Заходу, проповідували деескалацію та вимагали негайних переговорів на російських умовах. Як зауважив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, нарешті додано нову, справедливу тему для них – про територіальну цілісність РФ.
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