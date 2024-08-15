Час підписати мирну угоду з сусідами РФ про розділення її території – Жорін

Зараз вдалий час для того, щоб підписати справжню мирну угоду. Угоду між усіма сусідами РФ про розділення її території.

Про це пише майор ЗСУ, заступник командира 3 ОШБр Максим Жорін.

"Всі країни, у яких це кончене утворення в різні епохи забирало землі, грабувало і вбивало людей, мають повернути своє та змусити рашку розплатитись за злочини. Зайти, відрізати шматки та офіційно приєднати до себе. І забути про те, що росія в її нинішньому вигляді колись існувала. Ми показали, що все можливо. А разом це джерело постійної небезпеки для всього світу знищити було б набагато легше", – переконаний Жорін.

Раніше у світовому інформаційному полі сталися проміжні суттєві зміни. Зокрема "демонстративно притихли" голоси, які критикували підтримку України з боку Заходу, проповідували деескалацію та вимагали негайних переговорів на російських умовах. Як зауважив радник голови ОПУ Михайло Подоляк, нарешті додано нову, справедливу тему для них – про територіальну цілісність РФ.

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