Головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський зробив заяву з нагоди 10-ї річниці трагічних подій під Іловайськом, підкресливши небезпеку переговорів з російським агресором.

У четвер, 29 серпня, у день пам'яті загиблих українських захисників і захисниць, які полягли в боротьбі за незалежність України, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський зробив заяву щодо переговорів з Росією.

Про це йдеться у його Telegram-каналі.

"Сьогодні 10-та річниця кровопролитних боїв за Іловайськ. День, коли ми згадуємо всіх захисників і захисниць України полеглих у війні з росією. Іловайськ – це не лише трагічна подія в історії України, а й сторінка української незламності, це чин і подвиг українських військових. Пам’ятаймо, що попри втрати та обман ворога, наші воїни не здалися, а продовжили прорив із пастки та боротьбу", - наголосив Сирський.

Головнокомандувач підкреслив, що досвід Іловайська нагадує про віроломність і підступність російського агресора. Довіряти Росії не можна, оскільки її агресивна поведінка не змінюється.

"Цей день завжди нагадуватиме нам про підступність та віроломність російського агресора, про те, що будь-які переговори із терористами та вбивцями є смертельно небезпечною справою, і що довіряти їм не можна," — підкреслив командувач.

У своїй промові Сирський також висловив подяку українським матерям і батькам, чиї діти віддали свої життя за незалежність України. Він наголосив на героїзмі полеглих воїнів, зазначивши, що їхній подвиг не буде забутий і назавжди закарбований у пам'яті українського народу.

Нагадаємо, начальник штабу Російського добровольчого корпусу Олександр із позивним "Фортуна" вважає, що нині відсутні дієві інструменти для впливу на керівництво Росії, яке продовжує діяти з позиції сили. Тому про переговори говорити рано.

Читайте також: