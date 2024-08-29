ЗСУ сповільнили наступ у Курській області - ISW

Темп атак української армії на російській території дещо сповільнився. Наразі Сили оборони прагнуть утримати і зміцнити окремі райони, раніше взяті під контроль.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що на оприлюднених 28 серпня геолокаційних кадрах помітно, що російські війська діють у селищі Кореневе. Аналітики інституту вважають, що це свідчить, що підрозділи української армії, ймовірно, відійшли з цього району, а війська РФ відновили деякі втрачені позиції.

Також, як йдеться у звіті, один із російських військових кореспондентів повідомляв, що ЗСУ просунулися повз села Вітряне, Крем'яне та Шептухівка Коренівського району, у межах східного Нечаєва та Черкаського Порічного на північний схід від Суджі, а також на південь від селища Спальне.

Нагадаємо:

Росії досі не вдалося вибити ЗСУ на кордон з Україною через недостатню кількість військ та пріоритети. Україна контролює майже 1 300 кв. км російської території, заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

14 серпня журналісти німецького видання помітили, що Путін помітно нервував, коли слухав доповідь про наступ ЗСУ в Курській області. Особливо його розлютила доповідь тимчасово виконуючого обов'язки губернатора Курської області Олексія Смирнова, коли той говорив про окуповані населені пункти.

Видання The New York Times з посиланням на анонімних американських чиновників повідомило, що Росії потрібно від 15 до 20 бригад або не менш, ніж 50 тисяч військових, щоб витіснити ЗСУ з російських територій, які Сили оборони України зайняли під час наступу в Курській області.

3000 ворожих солдатів у котлі під Курськом! ЗСУ взяли важливий населений пункт!

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