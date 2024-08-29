ВСУ замедлили наступление в Курской области — ISW

Темп атак украинской армии на российской территории несколько замедлился. В настоящее время Силы обороны стремятся удержать и укрепить отдельные районы, ранее взятые под контроль.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Отмечается, что на обнародованных 28 августа геолокационных кадрах заметно, что российские войска действуют в Коренево. Аналитики института считают, что это свидетельствует о том, что подразделения украинской армии, скорее всего, отошли из этого района, а войска РФ восстановили некоторые утраченные позиции.

Также, как говорится в отчете, один из российских военных корреспондентов сообщал, что ВСУ продвинулись мимо села Ветряное, Кремное и Шептуховка Кореновского района, в пределах восточного Нечаева и Черкасского Поречного к северо-востоку от Суджи, а также к югу от поселка Спальное.

Напомним:

России до сих пор не удалось выбить ВСУ на границу с Украиной из-за недостаточного количества войск и приоритетов. Украина контролирует около 1 300 кв. км российской территории, заявил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

14 августа журналисты немецкого издания заметили, что Путин заметно нервничал, слушая доклад о наступлении ВСУ в Курской области. Особенно его разозлил доклад временно исполняющего обязанности губернатора Курской области Алексея Смирнова, когда тот говорил об оккупированных населенных пунктах.

Издание The New York Times со ссылкой на анонимных американских чиновников сообщило, что России нужно от 15 до 20 бригад или не менее 50 тысяч военных, чтобы вытеснить ВСУ с российских территорий, которые Силы обороны Украины заняли во время наступления в Курской области.

3000 вражеских солдат в котле под Курском! ВСУ взяли важный населенный пункт!

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