Олена Мозгова коротко підстриглася і кардинально змінила колір волосся

Українська продюсерка Олена Мозгова наважилася на кардинальні зміни в зовнішньому вигляді.

Знаменитість взялася за свою зачіску та пішла до перукаря. Від салону краси Мозгова не вийшла без кардинальних змін. Хоч у продюсерки й було доволі коротке волосся, однак вона обрала нову стрижку та ще більше його укоротила.

На цьому зміни не закінчилися. Олена Мозгова пофарбувала волосся в кардинально інший колір. Раніше знаменитість була брюнеткою. Нині ж у продюсерки більш русявий колір волосся.

"Новий колір, нова стрижка, нова я", - прокоментувала своє перевтілення знаменитість.

Олена Мозгова / Фото: facebook.com/olenamozgova1

Підписники Олени Мозгової теж оцінили зміни в її зовнішньому вигляді. Вони зазначили, що така стрижка і такий колір волосся знаменитості неабияк личать: "Вам дуже личить, ви просто як дівчинка", "дуже круто", "круте перевтілення".

Нагадаємо, нещодавно Олена Мозгова тішила підписників сімейним контентом. Продюсерка показувала, як її 9-річна донька від Девіда Аксельрода помітно підросла та змінилася.

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