З Олею Поляковою у Польщі стався неприємний конфуз: "Ганьба таким українцям"

Українська співачка Оля Полякова розповіла про неприємний інцидент, який трапився з нею в Польщі.

Зокрема, виконавиця поверталася до Києва з Ніцци. Однак поїздка не задалася від самого початку. До Варшави, звідки вже потягом Полякова мала відправитися до столиці України, співачка запізнилася. До слова, артистка сплутала час і не вчасно потрапила на літак. Тож, квитки до Варшави, а потім вже до Києва довелося купувати нові.

"Вчора вранці я мала вилетіти з Ніцци до Варшави, але я сплутала час. Я купую нові квитки на літак, потяг. Таки потрапила на літак, прилетіла до Варшави, і що ви думаєте? Виїхала завчасно і потрапила в затор, бо була аварія", - поділилася артистка.

Оля Полякова / Фото: instagram.com/polyakovamusic

Однак на цьому неприємні пригоди не закінчилися. Зірка потрапила в затор, який утворився через ДТП, та ледь не залишилася ще на день у Польщі. Річ у тім, що до залізничного вокзалу виконавиця не встигала, адже потім авто взагалі не рухався. Тож, водійка таксі спробувала домовитися, аби посадити співачку до іншого, яке б оминуло затор. Утім, в іншому авто сиділа українка, яка категорично відмовилася їхати до вокзалу разом з Поляковою. Врешті, співачка таки встигла на потяг, але речі не завантажила, тож водійка відправить їх поштою до України.

"Водійка просить інше таксі мене взяти, а там сидить дівчина-українка і каже – ні. Водійка каже, що це ж ваша співачка Оля Полякова. І ця коза українська не дозволила мені сісти в таксі. Вона встигла, а я дивом потрапила. Ми проїхали той поворот, і я влетіла в потяг. Водійка залишилася на пероні з речами, завтра буде окремо відправляти в Україну. Але українці, які не підтримують одне одного – це ганьба", - обурилася артистка.

Нагадаємо, нещодавно Оля Полякова вперше прокоментувала, чи дійсно сварилася з Машею Єфросиніною. Також співачка пояснила, чому більше немає нових випусків "Дорослих дівчат".

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