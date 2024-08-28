У Англії літак врізався у жваву трасу: пілот і пасажир дивом вціліли

За словами свідка, літак заглух і впав на дорогу носом уперед.

У Британії літак врізався у жваву дорогу на шосе A419 у Глостерширі. Інцидент трапився 27 серпня о 16:45 поблизу аеродрому Астон-Даун у Фремптон-Менселлі, між Сайренсестером і Страудом.

Про це повідомило видання Metro.

На знімках видно, як після аварії пілот і пасажир літака визирають з вікна пошкодженого транспортного засобу. Обидва врятувалися і не отримали серйозних травм. Швидка допомога була направлена на місце події, але після прибуття на місце інциденту її послуги не знадобилися.

За словами свідків, літак, ймовірно, заглухнув у повітрі та впав носом на головну дорогу. Після аварії утворилися значні затори, оскільки дорога була перекрита для ліквідації наслідків інциденту. Дорога залишалася закритою в обох напрямках до завершення роботи екстрених служб.

На борту літака були двоє людей / SWNS

Полиція Глостершира повідомила, що на борту літака перебували лише пілот і пасажир, ынші транспортні засоби не були пошкоджені внаслідок аварії. Після завершення роботи рятувальників і ліквідації наслідків, дорожній рух був відновлений.

Нагадаємо, поблизу міста Корона легкомоторний літак втратив двигун під час польоту і здійснив аварійну посадку на жваву магістраль. Хоча посадка була жорсткою і спричинила пожежу, пілот уникнув масштабної аварії, попри велику кількість машин на дорозі.

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