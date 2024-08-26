"Пси війни": ЗСУ тестують британських роботів-собак у реальних бойових умовах (відео)

Британський виробник Brit Alliance надав українській армії понад 30 роботів-собак BAD2 (Brit Alliance Dog другого покоління). Компанія збирається покращити свій витвір і розширити його функції на основі відгуків військових після реального застосування на полі бою.

Про це пише Fox News.

Видання зазначає, що роботизовані "бойові собаки" вже допомагають українським захисникам на фронті та "наводять жах на російських солдатів, які їх бачать".

"Робот-собака продемонстрував можливості з доставлення критично важливого обладнання та свій потенціал як безцінний актив для військових підрозділів. BAD2 продемонстрував виняткову рухливість і спритність, що має вирішальне значення для подолання складних та ворожих ситуацій", – заявили в Brit Alliance.

У компанії зазначили, що BAD2 вже довів, що здатний підтримувати "високий рівень оперативної ефективності" незалежно від того, чи переміщається він важкодоступним рельєфом, чи виконує завдання потайного пересування відкритою місцевістю.

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Робот-собака на полі бою використовує технологію дистанційного зондування та тепловізійну інфрачервону камеру для навігації на складній місцевості. Він фактично є наземним безпілотником і може виконувати широкий спектр завдань, зокрема вести розвідку та доставляти вантажі.

Основні характеристики BAD2:

швидкість пересування – до 15 км/год;

час роботи – до 5 годин;

радіус дії – приблизно 3,5 км від оператора;

вартість – 9 000 доларів США.

Компанія-виробник сподівається, що демонстрація можливостей BAD2 у реальних бойових умовах зможе зробити його "наріжним каменем сучасної військової логістики". Команда розробників робота-собаки зараз працює над розширенням його можливостей. Очікується, що після модернізації робособак можна буде використовувати як наземні дрони-камікадзе проти бронетехніки та живої сили противника.

"Якщо один собака врятує життя одному солдатові, ми будемо задоволені. Ми почнемо їхнє масове використання після повної модернізації робопсів під наші потреби. Процес уже йде", – заявили у спеціалізованому підрозділі 28-ї ОМБр, бійці якого зараз тестують BAD2 у бойових умовах.

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Нагадаємо, Міноборони США тестує бойових робособак-снайперів зі штучним інтелектом. Робот тестується ними як одна з багатьох частин технології в оцінці наземної робототехніки.

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