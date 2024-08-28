В Англии самолет врезался в оживленную трассу: пилот и пассажир чудом уцелели

В Британии самолет врезался в оживленную дорогу на шоссе A419 в Глостершире. Инцидент произошел 27 августа в 16:45 у аэродрома Астон-Даун во Фремптон-Менселле, между Сайренсестером и Страудом.

Об этом сообщило издание Metro.

На снимках видно, как после аварии пилот и пассажир самолета выглядывают из окна поврежденного транспортного средства. Оба спаслись и не получили серьезных травм. Скорая помощь была направлена на место происшествия, но по прибытии на место инцидента ее услуги не понадобились.

По словам свидетелей, самолет, вероятно, заглох в воздухе и упал носом на главную дорогу. После аварии образовались значительные пробки, поскольку дорога была перекрыта для ликвидации последствий инцидента. Дорога оставалась закрытой в обоих направлениях до завершения работы экстренных служб.

На борту самолета находились два человека/SWNS

Полиция Глостершира сообщила, что на борту самолета находились только пилот и пассажир, другие транспортные средства не были повреждены в результате аварии. После завершения работы спасателей и ликвидации последствий дорожное движение было восстановлено.

Напомним, вблизи города Корона легкомоторный самолет потерял двигатель во время полета и совершил аварийную посадку на оживленную магистраль. Хотя посадка была жесткой и привела к пожару, пилот избежал масштабной аварии, несмотря на большое количество машин на дороге.

Читайте также: