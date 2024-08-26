У Путіна зробили заяву щодо переговорів України та Росії

Пєсков прокоментував інформацію щодо перемовин.
Прессекретар президента Росії Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що станом на зараз переговори з Україною втратили свою актуальність.
Про це пишуть росЗМІ.
Він зазначив, що численні повідомлення у ЗМІ про контакти між Україною та Росією не завжди є достовірними.
Цей коментар прозвучав у відповідь на публікацію The Washington Post від 17 серпня, де йшлося про можливі переговори між Україною та Росією в Досі. Згідно з публікацією, ці переговори могли б призвести до укладання угоди, яка б зупинила удари по енергетичній інфраструктурі обох країн.
Нагадаємо, Центр протидії дезінформації зафіксував, що ворог активно поширює дезінформацію та маніпулятивні наративи. Російська пропаганда проводить інформаційні атаки одночасно з ракетними та дроновими ударами по Україні.
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