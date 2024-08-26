У Путина сделали заявление о переговорах Украины и России

Песков прокомментировал информацию о переговорах.
Пресссекретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время переговоры с Украиной утратили свою актуальность.
Об этом пишут росСМИ.
Он отметил, что многочисленные сообщения в СМИ о контактах между Украиной и Россией не всегда достоверны.
Этот комментарий прозвучал в ответ на публикацию The Washington Post от 17 августа, где речь шла о возможных переговорах между Украиной и Россией в Дохе. Согласно журналистам, эти переговоры могли бы привести к заключению соглашения, которое бы остановило удары по энергетической инфраструктуре обеих стран.
Напомним, Центр противодействия дезинформации зафиксировал, что враг активно распространяет дезинформацию и манипулятивные нарративы. Российская пропаганда проводит информационные атаки одновременно с ракетными и дроновыми ударами по Украине.
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