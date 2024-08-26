Пресссекретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что в настоящее время переговоры с Украиной утратили свою актуальность.

Об этом пишут росСМИ.

Он отметил, что многочисленные сообщения в СМИ о контактах между Украиной и Россией не всегда достоверны.

Этот комментарий прозвучал в ответ на публикацию The Washington Post от 17 августа, где речь шла о возможных переговорах между Украиной и Россией в Дохе. Согласно журналистам, эти переговоры могли бы привести к заключению соглашения, которое бы остановило удары по энергетической инфраструктуре обеих стран.

Напомним, Центр противодействия дезинформации зафиксировал, что враг активно распространяет дезинформацию и манипулятивные нарративы. Российская пропаганда проводит информационные атаки одновременно с ракетными и дроновыми ударами по Украине.

Читайте также: