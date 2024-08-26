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Утренний удар по Украине: Кулеба объяснил, как можно остановить Россию

Утренний удар по Украине: Кулеба объяснил, как можно остановить Россию

Дмитрий Кулеба / Фото: Associated Press

Министр подчеркнул важность разрешения бить по РФ.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после утренней ракетной атаки России призвал партнеров разрешить Украине дальнобойные удары по военным целям на территории РФ и договориться об использовании ПВО для сбивания ракет и дронов.

Об этом Кулеба написал в соцсети X.

Он отметил, что Россия нанесла массированный ракетный и дроновый удар, прежде всего, по объектам критической гражданской инфраструктуры и энергосистемы, есть погибшие и раненые среди гражданских, есть повреждения энергетических объектов.

"Российские атаки не имеют оправдания. Международное сообщество должно решительно осудить их и ответить реальными действиями. Есть два конкретных решения, которые наши партнеры могут принять, чтобы помочь нам поскорее положить конец российскому террору. Во-первых, дать согласие на дальнобойные удары Украины по всем законным военным целях на территории России. Во-вторых, договориться об использовании возможностей противовоздушной обороны партнеров для сбивания ракет и беспилотников вблизи их воздушного пространства", — подчеркнул Кулеба.

Он подчеркнул, что ни одно из этих решений не эскалационное, а наоборот — они будут сдерживать Россию, будут способствовать уменьшению террора и количества российских атак, а также их жертв.

Напомним, сегодня Украина пережила массированную атаку. Россияне выпустили ракеты и ударные дроны. В некоторых регионах есть погибшие. В городах также нет света и водоснабжения. Больше об этом читайте в новости.

Новости ТСН 12:00 26 августа. Массированная комбинированная атака на Украину

Новости ТСН 12:00 26 августа. Массированная комбинированная атака на Украину

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