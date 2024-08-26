Утренний удар по Украине: Кулеба объяснил, как можно остановить Россию

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба после утренней ракетной атаки России призвал партнеров разрешить Украине дальнобойные удары по военным целям на территории РФ и договориться об использовании ПВО для сбивания ракет и дронов.

Об этом Кулеба написал в соцсети X.

Он отметил, что Россия нанесла массированный ракетный и дроновый удар, прежде всего, по объектам критической гражданской инфраструктуры и энергосистемы, есть погибшие и раненые среди гражданских, есть повреждения энергетических объектов.

"Российские атаки не имеют оправдания. Международное сообщество должно решительно осудить их и ответить реальными действиями. Есть два конкретных решения, которые наши партнеры могут принять, чтобы помочь нам поскорее положить конец российскому террору. Во-первых, дать согласие на дальнобойные удары Украины по всем законным военным целях на территории России. Во-вторых, договориться об использовании возможностей противовоздушной обороны партнеров для сбивания ракет и беспилотников вблизи их воздушного пространства", — подчеркнул Кулеба.

Он подчеркнул, что ни одно из этих решений не эскалационное, а наоборот — они будут сдерживать Россию, будут способствовать уменьшению террора и количества российских атак, а также их жертв.

Напомним, сегодня Украина пережила массированную атаку. Россияне выпустили ракеты и ударные дроны. В некоторых регионах есть погибшие. В городах также нет света и водоснабжения. Больше об этом читайте в новости.

Новости ТСН 12:00 26 августа. Массированная комбинированная атака на Украину

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