Если вы хотите продлить срок хранения чеснока, его не следует держать в холодильнике.

Чеснок – это универсальное растение, которое всегда полезно иметь под рукой. Он является ключевым ингредиентом многих вкусных блюд, от жареного картофеля до ароматных пампушек. Поэтому издание Express.co.uk рассказало своим читателям, как правильно хранить чеснок, чтобы он не потерял свою пользу для нашего здоровья.

Существуют основные рекомендации по эффективному хранению чеснока в зависимости от его формы. При правильном хранении он может оставаться свежим до шести месяцев.

Сохранение целых головок чеснока

Чтобы сохранить чеснок свежим, держите зубчики неповрежденными и в кожуре. Если вы разобьете его на части это ускорит высыхание и сократит срок годности. Храните целый неочищенный чеснок в прохладном, сухом месте с хорошей циркуляцией воздуха, например в коморе или шкафу. Избегайте охлаждения, ведь холод может вызвать его прорастание и горечь вкуса. Лучше держать его в корзине или миске вместо полиэтиленовых пакетов, задерживающих влагу.

Сохранение очищенного или измельченного чеснока

Если вы почистили или порезали чеснок, лучше хранить его в холодильнике. Очищенные зубчики заверните в полиэтиленовую пленку или уложите в герметичный контейнер. Измельченный чеснок следует хранить в маленькой герметичной баночке или закрытом пакете. Чеснок следует использовать в течение трех дней, поскольку он может изменить цвет и испортиться.

Заморозка чеснока

Для продления хранения чеснок можно замораживать до 12 месяцев. Чтобы заморозить целые зубчики, нужно очистить их от кожуры и разложить на деко. Дайте им заморозиться, а затем переложите в герметичный пакет. Размельченный чеснок можно замораживать в формочках для льда, залив небольшим количеством воды. Это позволит при необходимости порционно добавить его непосредственно в блюдо.

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