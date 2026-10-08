Астрологический прогноз на 8 октября

Парусник / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно решать старые профессиональные и личные проблемы — для этого на них нужно посмотреть под новым — неожиданным — углом зрения.

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Символ дня: парусник.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: индиго, аквамарин.

Счастливые камни дня: агат, аметист, сердолик.

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За какую часть тела отвечает: ноги, глени, ступни.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут стать хроническими, поэтому очень важно без промедления обратиться к врачу. Могут возникнуть проблемы с кровью, поэтому нежелательно ее сдавать.

Питание дня: мясо в этот день есть не запрещено, но его количество желательно сократить.

Стрижка дня: после стрижки волосы будут отрастать медленно, поэтому форма сохранится более продолжительное время.

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Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу проточной воды.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими — они сбываются довольно быстро, как правило, в течение нескольких дней.

Табу дня: необходимо избегать переохлаждения организма: оно может стать благодатной почвой для вирусов.

Цитата дня: «Упади семь раз — встань восемь» (японская пословица).

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