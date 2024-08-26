Якщо ви хочете подовжити термін зберігання часнику, його не варто тримати у холодильнику.

Часник — це універсальна рослина, яку завжди корисно мати під рукою. Він є ключовим інгредієнтом багатьох смачних страв, від смаженої картоплі до ароматних пампушок. Тож видання Express.co.uk розповіло своїм читачам, як правильно зберігати часник, щоб він не втратив своєї користі для нашого здоровʼя.

Існують основні рекомендації щодо ефективного зберігання часнику залежно від його форми. За умови правильного зберігання він може залишатися свіжим аж до шести місяців.

Збереження цілих головок часнику

Щоб зберегти часник свіжим, тримайте зубчики неушкодженими та у шкірці. Розбивання його на частини прискорює висихання і скорочує термін придатності. Зберігайте цілий, неочищений часник у прохолодному, сухому місці з гарною циркуляцією повітря, наприклад, у коморі чи шафі. Уникайте охолодження, адже холод може спричинити проростання і гіркоту смаку. Краще тримати його в кошику чи мисці замість поліетиленових пакетів, які затримують вологу.

Збереження очищеного чи подрібненого часнику

Якщо ви почистили чи нарізали часник, краще зберігати його в холодильнику. Очищені зубчики загорніть у поліетиленову плівку чи покладіть у герметичний контейнер. Подрібнений часник слід зберігати в маленькій герметичній баночці або закритому пакеті. Часник необхідно використати протягом трьох днів, оскільки він може змінити колір і зіпсуватися.

Замороження часнику

Для тривалого зберігання часник можна заморожувати до 12 місяців. Щоб заморозити цілі зубчики, треба очистити їх від шкірки та розкласти на деко. Дайте їм добре заморозитися, а потім перекладіть у герметичний пакет. Подрібнений часник можна заморожувати у формочках для льоду, заливши невеликою кількістю води. Це дозволить за необхідності порційно додати його безпосередньо до страв.

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