Правильне зберігання продуктів гарантує вам смачне та здорове харчування, плюс економію грошей.

Блогерка Amanda Rocchio розповіла своїм читачам, як правильно зберігати продукти, щоб вони якомога довше залишалися свіжими та соковитими.

Зберігайте температуру в холодильнику на рівні 1-4°C. Це допоможе уповільнити ріст бактерій і зберегти продукти свіжими. А от у морозильнику температура має бути -18°C або нижче, щоб зберегти заморожені продукти в ідеальному стані.

Як зберігати продукти:

Помідори зберігайте стеблом вниз на паперовому рушнику та тримайте якомога далі від сонця;

зберігайте стеблом вниз на паперовому рушнику та тримайте якомога далі від сонця; Селеру та моркву занурте у воду;

та занурте у воду; Зберігайте гриби в паперовому пакеті з паперовим рушником;

в паперовому пакеті з паперовим рушником; Ягоди необхідно промити у співвідношенні вода/оцет 3:1. Добре просушіть їх, а потім зберігайте в скляній банці з паперовим рушником;

необхідно промити у співвідношенні вода/оцет 3:1. Добре просушіть їх, а потім зберігайте в скляній банці з паперовим рушником; Зберігайте нижню частину зеленої цибулі у воді;

у воді; Картоплю тримайте в темному прохолодному місці;

тримайте в темному прохолодному місці; Шпинат в закритій ємності паперовим рушником;

в закритій ємності паперовим рушником; Трави у вологому рушнику в закритій ємності.

Використовуйте герметичні контейнери або спеціальні пластикові пакети для зберігання продуктів. Це допоможе уникнути контакту продуктів з повітрям, що може призвести до втрати вологи та прискорення псування.

Зберігайте овочі у відділенні для овочів або спеціальних контейнерах, які забезпечують оптимальну вологість. Фрукти, що виділяють етилен (наприклад, яблука і банани), слід зберігати окремо від овочів.

Регулярно перевіряйте та очищайте холодильник від непотрібних або зіпсованих продуктів. Це допоможе уникнути неприємних запахів і перехресного забруднення.

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