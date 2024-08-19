Нічна атака по Україні: куди летіли "Шахеди" та де гримилі вибухи

У ніч проти 19 серпня 2024 року російські окупанти знову атакували Україну.

Про це повідомили у Повітряних силах України.

Росіяни завдали удару 11 ударними БпЛА типу "Shahed" із Курського напрямку та Приморсько-Ахтарська.

"У результаті протиповітряного бою мобільними вогневими групами Сил оборони України, зенітними ракетними підрозділами, авіацією та засобами РЕБ Повітряних Сил усі ворожі БпЛА збито у Миколаївській, Черкаській, Вінницькій, Київській, Дніпропетровській, Харківській, Сумській та Донецькій областях", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що ворожі дрони знову рухаються Україною, а також стало відомо, у яких напрямках.

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