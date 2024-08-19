У Середземному морі - один російський ворожий корабель

Проте росіяни продовжують здійснювати прохід Керченською протокою.
Станом на 06:00 19.08.2024
▪️ В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;
▪️ в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;
▪️ в Середземному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.
Про це інформують Військово-Морські Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.
За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:
- до Чорного моря – 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря – 5 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.
РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).
Нагадаємо, у Чорному морі у серпні перебували два ворожі кораблі, з яких обидва є російськими носіями крилатих ракет "Калібр".
Зазначимо, 15 липня речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що з Криму вийшов останній сторожовий корабель ЧФ Росії.
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