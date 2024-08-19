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У Середземному морі - один російський ворожий корабель

У Середземному морі - один російський ворожий корабель

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі / Фото: grandwallpapers.net

Проте росіяни продовжують здійснювати прохід Керченською протокою.

Станом на 06:00 19.08.2024

▪️ В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

▪️ в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

▪️ в Середземному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

Про це інформують Військово-Морські Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах. 

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

  • до Чорного моря – 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря – 5 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

Нагадаємо, у Чорному морі у серпні перебували два ворожі кораблі, з яких обидва є російськими носіями крилатих ракет "Калібр".

Зазначимо15 липня речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що з Криму вийшов останній сторожовий корабель ЧФ Росії.  

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