У Середземному морі - один російський ворожий корабель

Станом на 06:00 19.08.2024

▪️ В Чорному морі ворожі кораблі відсутні;

▪️ в Азовському морі ворожі кораблі відсутні;

▪️ в Середземному морі 1 ворожий корабель, носії крилатих ракет "Калібр" відсутні.

Про це інформують Військово-Морські Сили ЗСУ у повідомленні у соціальних мережах.

За добу в інтересах РФ прохід Керченською протокою здійснили:

до Чорного моря – 7 суден, з них 6 продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря – 5 суден, з них 0 рухались з протоки Босфор.

РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).

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Нагадаємо, у Чорному морі у серпні перебували два ворожі кораблі, з яких обидва є російськими носіями крилатих ракет "Калібр".

Зазначимо, 15 липня речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що з Криму вийшов останній сторожовий корабель ЧФ Росії.

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