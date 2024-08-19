Таропрогноз на 19-25 серпня: що карти нам вішують

Карти Таро відомі людству кілька століть, проте їх намагаються пов'язати, то таємничими знаннями єгипетських жерців, то єврейською містичною Кабалою, але насправді карти Таро нині є дуже популярним способом дізнатися своє майбутнє. Цей засіб для ворожіння може допомогти з'ясувати більше про ті події, які чекають нас незабаром та підготуватися до них. А для когось карти Таро можуть стати гарною підтримкою та допомогою під час самоаналізу.

А для того, щоб дізнатися більше відповідей про власне майбутнє, читайте таропрогноз на тиждень- від езотерикині Олени Кузьмич.

Прогноз Таро на кохання та стосунки

Карта тижня "Десятка пентаклів"

Ця карта свідчить про хороше життя, згоду, безпеку, традиційні цінності. Вона розповідає про життя за правилами, бажання постійності та стабільності, щасливий сімейний союз, матеріальну безпеку, бажання багатства, розквіт особистості, успіх у всьому. Але, звісно, пам'ятайте, що без ваших зусиль, мрії реальністю не стануть.

Всі слова, які асоціюються з цією картою, описують наші потаємні бажання. Якщо у розкладі з'явилася ця карта, - то попереду період успіху та процвітання. Також ви з готовністю дотримуєтеся правил, щоб добитися свого традиційними методами.

Проте водночас не треба потрапляти у пастку традицій. Насправді ви дуже вразливі і не любите змін, тому речі з традиційного суспільства дають відчуття стабільності. Постійне тільки одне - зміни у нашому житті.

Прогноз Таро на роботу та кар’єру

Карта тижня "П'ятірка пентаклів"

А ось ситуацію у сфері кар’єри та роботи ілюструє карта "П’ятірка пентаклів". У Таро немає позитивних чи негативних карт. Кожна з них показує світло і темряву. Проте, говорячи про п’ятірку пентаклів, тобто, монет або дисків, можна зауважити, що вона, все ж таки негативна, бо віщує фінансові лихоліття. Вона каже, що ви ступили на неміцний ґрунт. Будьте обережними та приймайте навіть дрібниці, які посилає доля.

Не чекайте чудового миттєвого рішення, обережно йдіть крізь кризу. Можливо, ви знайдете когось, хто пройде цю кризу разом із вами. У кожної людини є час для палаців і час для хижі. Зараз ви опинилися у такій хижі. Тому самі вирішіть, який мінімум вам нині необхідний. Пам’ятайте про свої потреби, крок за кроком долайте труднощі.

Пам’ятайте про те, що криза — це продуктивний стан, потрібно лише прибрати присмак катастрофи. Проте не варто мати занадто багато надій і сподівань. Можливо, все ж у чомусь, вам доведеться себе обмежувати.

Прогноз Таро на фінанси

Карта тижня "Трійка пентаклів"

Наступний тиждень можна чітко можна описати за допомогою карти Таро, яка називається "Трійка пентаклів". Ця карта говорить про невеликий прогрес у сфері фінансів. Тому, для того, щоб рухатися вперед, ви маєте з’ясувати, що не дає вам рухатися далі. Переведіть вашу поведінку на більш зрілий рівень. Якщо ви будете вміло рухатися, то витримаєте цей екзамен долі.

Не ходіть колами. Сприйміть цю кризу як перевірку ваших можливостей, завдяки чому ви станете мудрішими та сильнішими. Доведіть собі та іншим, що наважились подолати перепони, перед якими довго зупинялися. Використовуйте ваші можливості.

Замисліться над тим, яким чином ви можете використовувати свої можливості. В якій сфері вам потрібно довести свою кваліфікацію, щоб отримати значний фінансовий результат, наскільки далеко ви зайшли. Перед тим, як танцювати на канаті, спочатку навчіться на ньому ходити.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

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