Астрологічний прогноз на 19 серпня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яке число стане щасливим? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: головне цього дня – зберігати спокій, тоді ладнатимуться будь-які справи. Можна вирушати у подорожі і, незважаючи на понеділок, робити генеральне прибирання.

Символ дня: Голуб.

Стихія дня: Метал.

Щасливе число дня: 7.

Щасливий колір дня: синій.

Щасливі камені дня: перли, смарагд.

За яку частину тіла відповідає: селезінка.

Хвороби дня: день, коли хвороби малоймовірні, треба уникати стресів і відмовитися від планових хірургічних операцій.

Харчування дня: голодування протипоказане, але принципу помірності у харчуванні ніхто не скасовував.

Стрижка дня: від стрижки бажано відмовитись.

Дачні роботи дня: день сприятливий для активних садово-городніх робіт.

Магія та містика дня: можна проводити обряди, що використовують магічну та очисну силу води.

Сни дня: сни нинішньої ночі часто бувають віщими, але вимагають правильного розшифрування.

Табу дня: не можна спілкуватися з агресивними та неадекватними людьми.

Цитата дня: "Між оптимістом та песимістом є кумедна різниця. Оптиміст бачить пундик, песиміст – дірку!" (Оскар Вайльд).

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