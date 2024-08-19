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Астрологический прогноз на 19 августа

Астрологический прогноз на 19 августа

Голубь - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: главное в этот день – сохранять спокойствие, тогда будут ладиться любые дела. Можно отправляться в путешествия и, несмотря на понедельник, генеральную уборку.

Символ дня: Голубь. 

Стихия дня: Металл. 

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: голубой. 

Счастливые камни дня: жемчуг, изумруд.

За какую часть тела отвечает: селезенка.

Болезни дня: день, когда болезни маловероятны, при этом надо избегать стрессов и отказаться от плановых хирургических операций. 

Питание дня: голодание противопоказано, но принципу умеренности в питании 

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться. 

Дачные работы дня: день благоприятен для активных садово-огородных работ. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую и очистительную силу воды. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но требуют правильной расшифровки. 

Табу дня: нельзя общаться с агрессивными и неадекватными людьми. 

Цитата дня: «Между оптимистом и пессимистом есть забавная разница. Оптимист видит пончик, пессимист – дырку!» (Оскар Уайльд). 

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