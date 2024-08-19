В Средиземном море – один российский вражеский корабль

Однако россияне продолжают совершать проход по Керченскому проливу.

По состоянию на 06:00 19.08.2024

▪️ В Черном море вражеские корабли отсутствуют;

▪️ в Азовском море вражеские корабли отсутствуют;

▪️ в Средиземном море 1 вражеский корабль, носители крылатых ракет "Калибр" отсутствуют.

Об этом информируют Военно-Морские Силы ВСУ в сообщении в социальных сетях.

За сутки в интересах РФ проход по Керченскому проливу совершили:

к Черному морю – 7 судов, из них 6 продолжили движение в направлении пролива Босфор;

до Азовского моря – 5 судов, из них 0 двигались из пролива Босфор.

РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни в море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS).

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Напомним, в Черном море в августе находились два вражеских корабля, из которых оба являются российскими носителями крылатых ракет "Калибр".

Отметим , 15 июля спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук сообщил, что из Крыма вышел последний сторожевой корабль ЧФ России.

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