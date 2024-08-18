19 серпня — яке церковне свято, що не можна робити, щоб з грошима не почалися проблеми

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 19 серпня, в православному календарі день пам’яті святого мученика Андрія Стратилата й інших. Він жив у III столітті та був римським воєначальником. Він здобув велику славу за свої військові досягнення і був відомий своєю відвагою. Проте найважливішим у його житті є те, як він прийняв християнську віру і загинув за неї.

Андрій Стратилат був римським трибуном (воєначальником) у місті Тарс в Кілікії (сучасна Туреччина). Він служив під керівництвом імператора Максиміана (284–305 роки). Андрій був язичником і отримав від імператора наказ боротися проти персів, які загрожували Римській імперії. Він зібрав військо і здобув перемогу над ворогом.

Андрій, побачивши силу і велич християнської віри, прийняв християнство. Він почав проповідувати християнство серед своїх воїнів, і багато з них також прийняли віру в Христа. Проте визнання християнства не було схвалене у Римській імперії, і Андрія було викрито. За наказом імператора Максиміана, Андрія та його воїнів було заарештовано. Їх катували, намагаючись змусити відмовитися від віри, але всі вони залишилися вірними Христу. У результаті Андрія та його 2593 воїнів було страчено близько 305 року. За переказами, їх стратили біля річки Таурос (вірогідно, в сучасній Туреччині).

Інші Мученики Серед мучеників, які постраждали разом з Андрієм, були його воїни, які також прийняли християнство і були вбиті за свою віру. Вони є частиною його святкування і шануються як мученики за Христа.

Прикмети 19 серпня

Народні прикмети 19 серпня / Фото: Unsplash

Вранці стоїть туман до сніжної зими.

Якщо дує південний вітер — буде великий урожай вівса.

Яка погода цього дня, такою буде вся осінь.

Що завтра не можна робити

Цього дня забороняється пліткувати про чуже життя, обговорювати проблеми, жалітися — це все призведе до серйозних проблем з грошима. Якщо ви збираєтесь в далеку дорогу, не можна ремонтувати одяг чи взуття. Через це можна зіткнутися з неприємностями під час подорожі.

Що можна робити завтра

Цей день вважається сприятливим для обговорення нових планів, підведення результатів. Також в давнину ввечері проводили гуляння, на які запрошували багато гостей.

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