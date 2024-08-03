У Чорному морі стало менше російських кораблів

У Чорному морі перебуває один ракетоносій РФ із залпом до чотирьох ракет, а в Середземному два ракетоносії із загальним залпом до 16 ракет.

Про це повідомляють Військово-морські сили.

Так, станом на 06:30 суботи в Чорному морі перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 4 ракет.

Водночас в Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Також у Середземному морі два ворожих кораблі, з яких один є носієм крилатих ракет "Калібр" із загальним залпом до 16 ракет.

"За добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Чорного моря - 7 суден, з них 3 продовжили рух у напрямку протоки Босфор, до Азовського моря - 10 суден, з них 3 рухалися з протоки Босфор", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у Чорному морі 2 серпня перебували два ворожі кораблі, з яких обидва є російськими носіями крилатих ракет "Калібр".

Зазначимо, 15 липня речник ВМС України Дмитро Плетенчук повідомив, що з Криму вийшов останній сторожовий корабель ЧФ Росії.

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