До України суне антициклон: як зміниться погода вихідними, 3-4 серпня

До України йде антициклон, який змінить погоду найближчими днями.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її даними, 3 серпня у західних областях України, на півночі (окрім Сумщини), у Вінницькій та Одеській областях, на Черкащині, Полтавщині, місцями у Дніпрі з районами очікуються дощі.

Більша частина півдня та східні області завтра належатимуть зоні впливу антициклону Halil - тому тут буде сухо та сонячно.

Температура повітря на заході та північному заході України очікується низькою, протягом дня +19+23 градуси.

У північних областях також дещо похолоднішає, +22+25 градусів

У центральній частині +29+31 градус, на Вінниччині +26+28 градусів

У східних областях буде спекотно, +30+33 градуси

На півдні України +30+33, у північних районах Одещини +27+29 градусів

Погода у неділю, 4 серпня

У неділю вночі дощі з грозами очікуються практично повсюди в Україні, вдень захід та північ опиняться у сухому повітрі, а центр, схід та південь - серед локальних грозових дощів", - пише Діденко.

Спека на півдні та сході в неділю спаде.

Погода у Києві

У Києві субота очікується прохолоднішою, вдень близько +24 градусів, часом дощ з грозою.

У неділю в столиці переважатиме суха тепла погода.

Раніше синоптики розповіли про прогноз погоди на серпень. Більше про це читайте у новині.

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