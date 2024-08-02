До України суне антициклон: як зміниться погода вихідними, 3-4 серпня

Погодні умови зіпсуються.
До України йде антициклон, який змінить погоду найближчими днями.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її даними, 3 серпня у західних областях України, на півночі (окрім Сумщини), у Вінницькій та Одеській областях, на Черкащині, Полтавщині, місцями у Дніпрі з районами очікуються дощі.
Більша частина півдня та східні області завтра належатимуть зоні впливу антициклону Halil - тому тут буде сухо та сонячно.
Температура повітря на заході та північному заході України очікується низькою, протягом дня +19+23 градуси.
- У північних областях також дещо похолоднішає, +22+25 градусів
- У центральній частині +29+31 градус, на Вінниччині +26+28 градусів
- У східних областях буде спекотно, +30+33 градуси
- На півдні України +30+33, у північних районах Одещини +27+29 градусів
Погода у неділю, 4 серпня
У неділю вночі дощі з грозами очікуються практично повсюди в Україні, вдень захід та північ опиняться у сухому повітрі, а центр, схід та південь - серед локальних грозових дощів", - пише Діденко.
Спека на півдні та сході в неділю спаде.
Погода у Києві
У Києві субота очікується прохолоднішою, вдень близько +24 градусів, часом дощ з грозою.
У неділю в столиці переважатиме суха тепла погода.
Раніше синоптики розповіли про прогноз погоди на серпень. Більше про це читайте у новині.
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