День ангела 3 серпня: кого та як вітати з іменинами

3 серпня 2024 року — який нині день ангела та як вітати з іменинами — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Хто святкує день ангела 3 серпня

3 серпня 2024 року привітайте з іменинами Антона, В’ячеслава, Івана, Кузьму, Миколу.

Антон — давньоримське ім'я, означає "вступати в бій". В дитинстві сором'язливий і дещо наївний. В дорослому віці стає відмінним працівником, наполегливим.

В'ячеслав — зі старослов'янської мови перекладається як "здобув велику славу". В дитинстві прагне до першості. В дорослому віці стає безкорисливим, вірним у дружбі.

Іван — давньоіудейське коріння, тлумачиться як "милість Божа". В дитинстві тихий, не любить критику. В дорослому віці стає добрим, працьовитим, неквапливим.

Кузьма — давньогрецьке походження, означає "всесвіт". В дитинстві рішучий і справедливий. В дорослому віці стає надійним і хорошим другом, з гарним почуттям гумору.

Микола — перекладається з давньогрецького як "переможець народів". В дитинстві рідко вередує. В дорослому віці має неабияку витримку, аналітичний склад розуму.

День ангела 3 серпня — душевні привітання в прозі

День ангела 3 серпня — душевні привітання в прозі / Фото: Unsplash

З днем ангела! Бажаю тобі, щоб твій небесний захисник завжди був поруч, оберігаючи тебе від усіх негараздів і допомагаючи у важкі хвилини. Нехай твоє життя буде сповнене любові, миру і злагоди. Будь завжди щасливим та успішним!

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Вітаю з днем ангела! Нехай твій ангел завжди стоїть на сторожі твого щастя, допомагаючи тобі долати всі життєві труднощі. Бажаю тобі міцного здоров'я, добробуту і багато радості. Нехай кожен день приносить тобі нові можливості та натхнення.

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З днем ангела! Бажаю тобі, щоб твій ангел завжди був поруч, оберігаючи тебе від усіх бід і даруючи спокій та мир. Нехай твоє життя буде сповнене любові, гармонії і радості. Бажаю тобі успіхів у всіх починаннях та здійснення всіх мрій.

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Вітаю з днем ангела! Нехай твій небесний покровитель завжди допомагає тобі у всіх справах, даруючи тобі сили і натхнення. Бажаю тобі здоров'я, щастя і благополуччя. Нехай кожен день буде сповнений радості і гарних новин.

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Нехай цей особливий день принесе тобі багато радості і щастя. Бажаю, щоб твій ангел завжди був поруч, захищаючи тебе від усіх негараздів і допомагаючи у важкі хвилини. Нехай твоє життя буде сповнене любові, гармонії і миру.

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