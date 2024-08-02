3 серпня — яке церковне свято, чому не можна мити підлогу і викидати сміття

Що завтра за церковне свято святкують в Україні за новим календарем і кому моляться віряни — читайте в матеріалі ТСН.ua.

Завтра, 3 серпня, в православному календарі день пам’яті святих преподобних Ісаакія, Далмата і Фавста. Преподобний Ісаакій (Ісакій) Далматський був ченцем, відомим своїм подвижницьким життям та боротьбою проти аріанства. Він народився в Сирії та прийняв чернецтво у молодому віці. Під час правління імператора Валента (364–378) Ісаакій відважно виступив проти аріанства, єресі, яка заперечувала божественну природу Ісуса Христа. Він прийшов до Константинополя і наполегливо молився за закінчення гонінь на православних християн.

Ісаакій був знаменитим аскетом і заснував монастир біля Константинополя, який згодом став центром монашого життя. Він помер мирно у віці близько 80 років.

Преподобний Далмат був одним із учнів Ісаакія. Він став наступником Ісаакія як ігумен (абат) монастиря. Під його керівництвом монастир Далмата (або Ісаакія) став ще більш відомим. Далмат, як і його наставник, був відомий своїм подвижництвом і боротьбою проти аріанства. Він також виступав проти несторіанства, єресі, яка заперечувала єдність божественної та людської природ в Ісусі Христі. Далмат помер у 5 столітті, залишивши по собі пам'ять як великого подвижника і захисника віри.

Преподобний Фавст був ченцем і подвижником, який жив у монастирі, заснованому Ісаакієм та Далматом. Він відомий своїм благочестивим життям і підтримкою своїх наставників у боротьбі проти єресей. Про його життя відомо небагато, але він згадується разом з Ісаакієм та Далматом як приклад вірності і духовної мужності.

Прикмети 3 серпня

Народні прикмети 3 серпня / Фото: Unsplash

Сильний вітер — взимку часто буде заметіль.

По березі річки скачуть жаби — чекайте на дощ.

Повільно пливуть хмари до сильного вітру.

Що завтра не можна робити

Забороняється цього дня мити підлогу та виносити з оселі сміття. Вважається, що це принесе серйозні проблеми з фінансами. Не можна також сваритися з рідними людьми, інакше сварка затягнеться на довгі роки.

Що можна робити завтра

До цього часу з'являлася пізня малина, тому селяни йшли її збирати до лісу. Також вже збирали горіхи. Здавна наші предки знали, що вони допомагають покращити харчування і знизити кількість холестерину в крові.

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