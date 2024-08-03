На Сумщині пролунало 122 вибухи

Ворог продовжує обстрілювати Сумщину.
Протягом минулої доби загарбники здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.
Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.
Зафіксовано 122 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади.
- Хотінська громада: з території РФ здійснено атаку FPV дронами (3 вибухи), пуск ракет НУРС (12 вибухів), пуск ракет НАР (4 вибухи), обстріл з мінометів (13 вибухів).
- Миропільська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів), з РСЗВ (18 вибухів).
- Середино-Будська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади.
- Шалигинська громада: ворог вдарив з артилерії (6 вибухів).
- Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух), атаки FPV дронами (4 вибухи), скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух).
- Краснопільська громада: зафіксовано атаку FPV дронами (1 вибух), обстріл з мінометів (2 вибухи).
- Есманьська громада: ворог завдав удару FPV дронами (1 вибух).
- Ворожбянська громада: росіяни вдарили з артилерії (14 вибухів).
- Юнаківська громада: ворог наніс авіаудар пуск КАБ (2 вибухи) та бив з РСЗВ (8 вибухів).
- Великописарівська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.
- Новослобідська громада: з території РФ здійснено атаку БПЛА – скидання вибухового пристрою (1 вибух) та атаку FPV дронами (5 вибухів). Внаслідок атаки поранення отримали 2 цивільні особи.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили дроном по автобусу на Харківщині.
Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала Дніпропетровщину, в результаті чого пошкоджені будинки.
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