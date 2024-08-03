На Сумщині пролунало 122 вибухи

Протягом минулої доби загарбники здійснили 27 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області.

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Про це інформує Сумська обласна військова адміністрація.

Зафіксовано 122 вибухи. Обстрілів зазнали Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Ворожбянська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Есманьська та Середино-Будська громади.

Хотінська громада: з території РФ здійснено атаку FPV дронами (3 вибухи), пуск ракет НУРС (12 вибухів), пуск ракет НАР (4 вибухи), обстріл з мінометів (13 вибухів).

Миропільська громада: ворог бив з мінометів (8 вибухів), з РСЗВ (18 вибухів).

Середино-Будська громада: 12 мін скинули росіяни на територію громади.

Шалигинська громада: ворог вдарив з артилерії (6 вибухів).

Білопільська громада: здійснено мінометний обстріл (1 вибух), атаки FPV дронами (4 вибухи), скидання вибухового пристрою з БпЛА (1 вибух).

Краснопільська громада: зафіксовано атаку FPV дронами (1 вибух), обстріл з мінометів (2 вибухи).

Есманьська громада: ворог завдав удару FPV дронами (1 вибух).

Ворожбянська громада: росіяни вдарили з артилерії (14 вибухів).

Юнаківська громада: ворог наніс авіаудар пуск КАБ (2 вибухи) та бив з РСЗВ (8 вибухів).

Великописарівська громада: 6 мін скинув ворог на територію громади.

Новослобідська громада: з території РФ здійснено атаку БПЛА – скидання вибухового пристрою (1 вибух) та атаку FPV дронами (5 вибухів). Внаслідок атаки поранення отримали 2 цивільні особи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни вдарили дроном по автобусу на Харківщині.

Крім того, ми раніше інформували, що РФ атакувала Дніпропетровщину, в результаті чого пошкоджені будинки.

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