В Одесі вночі пролунали вибухи

Повідомляється про роботу протиповітряної оборони.
У ніч проти 3 серпня в Одесі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги.
Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханів.
Під час атаки "Шахедів" на Одесу, Труханов написав, що в місті пролунали вибухи.
Крім того, моніторингові канали та Повітряні сили повідомляли про запуск ракет в сторону Одещини.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ атакувала Дніпропетровщину, в результаті чого були пошкоджені будинки.
Крім того, ми раніше інформували, що у липні Україна запустила більше безпілотників дальнього радіусу дії, ніж Росія.
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