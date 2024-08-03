В Одесі вночі пролунали вибухи

У ніч проти 3 серпня в Одесі пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги.

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Про це повідомив міський голова Одеси Геннадій Труханів.

Під час атаки "Шахедів" на Одесу, Труханов написав, що в місті пролунали вибухи.

Крім того, моніторингові канали та Повітряні сили повідомляли про запуск ракет в сторону Одещини.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ атакувала Дніпропетровщину, в результаті чого були пошкоджені будинки.

Крім того, ми раніше інформували, що у липні Україна запустила більше безпілотників дальнього радіусу дії, ніж Росія.

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