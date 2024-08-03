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Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Мапа тривог / Фото: alerts.in.ua

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.

Російські загарбники в ніч проти 3 серпня атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.

У повідомленні вказується, що в сторону Київщини рухається група безпілотників з Чернігівщини.

Також повідомляється про загрозу застосування ворожих БпЛА з південного напрямку.

"Рух ударних БпЛА територією Херсонської області у північно-західному напрямку. Загроза для Миколаївщини та Дніпропетровщини!" - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ атакувала Дніпропетровщину, в результаті чого були пошкоджені будинки.

Крім того, ми раніше інформували, що у липні Україна запустила більше безпілотників дальнього радіусу дії, ніж Росія.

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