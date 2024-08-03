Російські загарбники атакують Україну ударними БпЛА: мапа тривог

Військові закликають не ігнорувати повітряну тривогу.
Російські загарбники в ніч проти 3 серпня атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це йдеться у повідомленні Повітряних сил.
У повідомленні вказується, що в сторону Київщини рухається група безпілотників з Чернігівщини.
Також повідомляється про загрозу застосування ворожих БпЛА з південного напрямку.
"Рух ударних БпЛА територією Херсонської області у північно-західному напрямку. Загроза для Миколаївщини та Дніпропетровщини!" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що РФ атакувала Дніпропетровщину, в результаті чого були пошкоджені будинки.
Крім того, ми раніше інформували, що у липні Україна запустила більше безпілотників дальнього радіусу дії, ніж Росія.
Читайте також: