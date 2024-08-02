Буданов розкрив плани окупантів на Україну до кінця року

Очільник ГУР Міноборони України Кирило Буданов розповів, які плани мають окупанти на Україну до кінця 2024 року.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю ТСН.

"Завдання максимум - це отримати контроль над Україною будь-яким шляхом. Взагалі будь-яким. Завдання мінімум і воно ж поки що єдине - це вийти на адмінкордони Донецької і Луганської областей. Воно не змінювалося жодного разу", - сказав Буданов.

Нагадаємо, військовий експерт Сергій Грабський пояснив, чому росіяни мають успіхи у Донецькій області. За його словами, зараз на Покровському напрямку відбуваються запеклі бої та просування окупаційної армії РФ, адже особливість рельєфу на цій ділянці фронту дає можливість загарбникам захоплювати нові території.

Росіяни готують провокації на фронті?! Чи будуть атаки на енергетику? Ексклюзив від Буданова!

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