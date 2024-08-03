Олімпіада-2024: усі медалісти за 2 серпня

У сьомий день змагань було розіграно 23 комплекти нагород.

У п'ятницю, 2 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 23 комплекти нагород.

Цього дня Україна офіційно не вигравала медалей, але боксер Олександр Хижняк вийшов до півфіналу і тим самим гарантував собі щонайменше "бронзу".

Дивіться список усіх медалістів сьомого змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти сьомого змагального дня Олімпіади-2024 (2 серпня)

Кульова стрільба (гвинтівка, 50 м, жінки):

1. К'яра Леоне (Швейцарія)

2. Саген Маддалена (США)

3. Чжан Цюнюе (Китай)

Академічне веслування (двійки, чоловіки):

1. Хорватія

2. Велика Британія

3. Швейцарія

Академічне веслування (двійки, жінки):

1. Нідерланди

2. Румунія

3. Австралія

Академічне веслування (двійки легкі парні, чоловіки):

1. Ірландія

2. Італія

3. Греція

Академічне веслування (двійки легкі парні, жінки):

1. Велика Британія

2. Румунія

3. Греція

Стрибки у воду (синхронні стрибки, трамплін 3 м, чоловіки):

1. Китай

2. Мексика

3. Велика Британія

Стрибки на батуті (жінки):

1. Брайоні Пейдж (Велика Британія)

2. Віолетта Борділовська (нейтральна спортсменка)

3. Соф'ян Мето (Канада)

Стрибки на батуті (чоловіки):

1. Іван Литвинович (нейтральний спортсмен)

2. Ван Цзисай (Китай)

3. Янь Ланьюй (Китай)

Кінний спорт (конкур, команди):

1. Велика Британія

2. США

3. Франція

Вітрильний спорт (49er, жінки):

1. Нідерланди

2. Швеція

3. Франція

Вітрильний спорт (49er, чоловіки):

1. Іспанія

2. Нова Зеландія

3. США

Бадмінтон (мікст):

1. Китай

2. Південна Корея

3. Японія

Дзюдо (понад 78 кг, жінки):

1. Беатріс де Соуза (Бразилія)

2. Раз Гершко (Ізраїль)

3. Кім Га Юн (Південна Корея)

3. Романа Дікко (Франція)

Дзюдо (понад 100 кг, чоловіки):

1. Тедді Рінер (Франція)

2. Кім Мін Чон (Південна Корея)

3. Темур Рахімов (Таджикистан)

3. Алішер Юсупов (Узбекистан)

Стрільба з лука (мікст):

1. Південна Корея

2. Німеччина

3. США

Теніс (мікст):

1. Чехія

2. Китай

3. Канада

Фехтування (шпага, команди, чоловіки):

1. Угорщина

2. Японія

3. Чехія

Плавання (50 м вільним стилем, чоловіки):

1. Кемерон Макевой (Австралія)

2. Бенджамін Прауд (Велика Британія)

3. Флоран Манаду (Франція)

Плавання (200 м на спині, жінки):

1. Кейлі Маккеоун (Австралія)

2. Реган Сміт (США)

3. Кайлі Масс (Канада)

Плавання (200 м комплекс, чоловіки):

1. Леон Маршан (Франція)

2. Данкан Скотт (Велика Британія)

3. Шунь Ван (Китай)

Легка атлетика (10000 м, чоловіки):

1. Джошуа Чептегеї (Уганда)

2. Беріху Арегаві (Ефіопія)

3. Грант Фішер (США)

Велоспорт (BMX-мотокрос, чоловіки):

1. Жорес Доде (Франція)

2. Сільвен Андре (Франція)

3. Ромен Маю (Франція)

Велоспорт (BMX-мотокрос, жінки):

1. Сая Сакакібара (Австралія)

2. Манон Венстра (Нідерланди)

3. Зое Классенс (Швейцарія)

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

"Синьо-жовті" вже вибороли дві медалі: Ольга Харлан завоювала "бронзу" у фехтуванні на шаблях, а Сергій Куліш здобув "срібло" у кульовій стрільбі.

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