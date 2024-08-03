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Олімпіада-2024: усі медалісти за 2 серпня

Олімпіада-2024: усі медалісти за 2 серпня

Призерки Олімпіади-2024 у дзюдо (вага понад 78 кг) / Фото: Associated Press

У сьомий день змагань було розіграно 23 комплекти нагород.

У п'ятницю, 2 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 23 комплекти нагород.

Цього дня Україна офіційно не вигравала медалей, але боксер Олександр Хижняк вийшов до півфіналу і тим самим гарантував собі щонайменше "бронзу".

Дивіться список усіх медалістів сьомого змагального дня Олімпіади-2024.

Усі медалісти сьомого змагального дня Олімпіади-2024 (2 серпня)

Кульова стрільба (гвинтівка, 50 м, жінки):

  • 1. К'яра Леоне (Швейцарія)
  • 2. Саген Маддалена (США)
  • 3. Чжан Цюнюе (Китай)

Академічне веслування (двійки, чоловіки):

  • 1. Хорватія
  • 2. Велика Британія
  • 3. Швейцарія

Академічне веслування (двійки, жінки):

  • 1. Нідерланди
  • 2. Румунія
  • 3. Австралія

Академічне веслування (двійки легкі парні, чоловіки):

  • 1. Ірландія
  • 2. Італія
  • 3. Греція

Академічне веслування (двійки легкі парні, жінки):

  • 1. Велика Британія
  • 2. Румунія
  • 3. Греція

Стрибки у воду (синхронні стрибки, трамплін 3 м, чоловіки):

  • 1. Китай
  • 2. Мексика
  • 3. Велика Британія

Стрибки на батуті (жінки):

  • 1. Брайоні Пейдж (Велика Британія)
  • 2. Віолетта Борділовська (нейтральна спортсменка)
  • 3. Соф'ян Мето (Канада)

Стрибки на батуті (чоловіки):

  • 1. Іван Литвинович (нейтральний спортсмен)
  • 2. Ван Цзисай (Китай)
  • 3. Янь Ланьюй (Китай)

Кінний спорт (конкур, команди):

  • 1. Велика Британія
  • 2. США
  • 3. Франція

Вітрильний спорт (49er, жінки):

  • 1. Нідерланди
  • 2. Швеція
  • 3. Франція

Вітрильний спорт (49er, чоловіки):

  • 1. Іспанія
  • 2. Нова Зеландія
  • 3. США

Бадмінтон (мікст):

  • 1. Китай
  • 2. Південна Корея
  • 3. Японія

Дзюдо (понад 78 кг, жінки):

  • 1. Беатріс де Соуза (Бразилія)
  • 2. Раз Гершко (Ізраїль)
  • 3. Кім Га Юн (Південна Корея)
  • 3. Романа Дікко (Франція)

Дзюдо (понад 100 кг, чоловіки):

  • 1. Тедді Рінер (Франція)
  • 2. Кім Мін Чон (Південна Корея)
  • 3. Темур Рахімов (Таджикистан)
  • 3. Алішер Юсупов (Узбекистан)

Стрільба з лука (мікст):

  • 1. Південна Корея
  • 2. Німеччина
  • 3. США

Теніс (мікст):

  • 1. Чехія
  • 2. Китай
  • 3. Канада

Фехтування (шпага, команди, чоловіки):

  • 1. Угорщина
  • 2. Японія
  • 3. Чехія

Плавання (50 м вільним стилем, чоловіки):

  • 1. Кемерон Макевой (Австралія)
  • 2. Бенджамін Прауд (Велика Британія)
  • 3. Флоран Манаду (Франція)

Плавання (200 м на спині, жінки):

  • 1. Кейлі Маккеоун (Австралія)
  • 2. Реган Сміт (США)
  • 3. Кайлі Масс (Канада)

Плавання (200 м комплекс, чоловіки):

  • 1. Леон Маршан (Франція)
  • 2. Данкан Скотт (Велика Британія)
  • 3. Шунь Ван (Китай)

Легка атлетика (10000 м, чоловіки):

  • 1. Джошуа Чептегеї (Уганда)
  • 2. Беріху Арегаві (Ефіопія)
  • 3. Грант Фішер (США)

Велоспорт (BMX-мотокрос, чоловіки):

  • 1. Жорес Доде (Франція)
  • 2. Сільвен Андре (Франція)
  • 3. Ромен Маю (Франція)

Велоспорт (BMX-мотокрос, жінки):

  • 1. Сая Сакакібара (Австралія)
  • 2. Манон Венстра (Нідерланди)
  • 3. Зое Классенс (Швейцарія)

Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.

"Синьо-жовті" вже вибороли дві медалі: Ольга Харлан завоювала "бронзу" у фехтуванні на шаблях, а Сергій Куліш здобув "срібло" у кульовій стрільбі.

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