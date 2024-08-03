Олімпіада-2024: усі медалісти за 2 серпня

У сьомий день змагань було розіграно 23 комплекти нагород.
У п'ятницю, 2 серпня, стали відомі імена чергових чемпіонів і призерів Олімпійських ігор-2024 в Парижі. Було розіграно 23 комплекти нагород.
Цього дня Україна офіційно не вигравала медалей, але боксер Олександр Хижняк вийшов до півфіналу і тим самим гарантував собі щонайменше "бронзу".
Дивіться список усіх медалістів сьомого змагального дня Олімпіади-2024.
Усі медалісти сьомого змагального дня Олімпіади-2024 (2 серпня)
Кульова стрільба (гвинтівка, 50 м, жінки):
- 1. К'яра Леоне (Швейцарія)
- 2. Саген Маддалена (США)
- 3. Чжан Цюнюе (Китай)
Академічне веслування (двійки, чоловіки):
- 1. Хорватія
- 2. Велика Британія
- 3. Швейцарія
Академічне веслування (двійки, жінки):
- 1. Нідерланди
- 2. Румунія
- 3. Австралія
Академічне веслування (двійки легкі парні, чоловіки):
- 1. Ірландія
- 2. Італія
- 3. Греція
Академічне веслування (двійки легкі парні, жінки):
- 1. Велика Британія
- 2. Румунія
- 3. Греція
Стрибки у воду (синхронні стрибки, трамплін 3 м, чоловіки):
- 1. Китай
- 2. Мексика
- 3. Велика Британія
Стрибки на батуті (жінки):
- 1. Брайоні Пейдж (Велика Британія)
- 2. Віолетта Борділовська (нейтральна спортсменка)
- 3. Соф'ян Мето (Канада)
Стрибки на батуті (чоловіки):
- 1. Іван Литвинович (нейтральний спортсмен)
- 2. Ван Цзисай (Китай)
- 3. Янь Ланьюй (Китай)
Кінний спорт (конкур, команди):
- 1. Велика Британія
- 2. США
- 3. Франція
Вітрильний спорт (49er, жінки):
- 1. Нідерланди
- 2. Швеція
- 3. Франція
Вітрильний спорт (49er, чоловіки):
- 1. Іспанія
- 2. Нова Зеландія
- 3. США
Бадмінтон (мікст):
- 1. Китай
- 2. Південна Корея
- 3. Японія
Дзюдо (понад 78 кг, жінки):
- 1. Беатріс де Соуза (Бразилія)
- 2. Раз Гершко (Ізраїль)
- 3. Кім Га Юн (Південна Корея)
- 3. Романа Дікко (Франція)
Дзюдо (понад 100 кг, чоловіки):
- 1. Тедді Рінер (Франція)
- 2. Кім Мін Чон (Південна Корея)
- 3. Темур Рахімов (Таджикистан)
- 3. Алішер Юсупов (Узбекистан)
Стрільба з лука (мікст):
- 1. Південна Корея
- 2. Німеччина
- 3. США
Теніс (мікст):
- 1. Чехія
- 2. Китай
- 3. Канада
Фехтування (шпага, команди, чоловіки):
- 1. Угорщина
- 2. Японія
- 3. Чехія
Плавання (50 м вільним стилем, чоловіки):
- 1. Кемерон Макевой (Австралія)
- 2. Бенджамін Прауд (Велика Британія)
- 3. Флоран Манаду (Франція)
Плавання (200 м на спині, жінки):
- 1. Кейлі Маккеоун (Австралія)
- 2. Реган Сміт (США)
- 3. Кайлі Масс (Канада)
Плавання (200 м комплекс, чоловіки):
- 1. Леон Маршан (Франція)
- 2. Данкан Скотт (Велика Британія)
- 3. Шунь Ван (Китай)
Легка атлетика (10000 м, чоловіки):
- 1. Джошуа Чептегеї (Уганда)
- 2. Беріху Арегаві (Ефіопія)
- 3. Грант Фішер (США)
Велоспорт (BMX-мотокрос, чоловіки):
- 1. Жорес Доде (Франція)
- 2. Сільвен Андре (Франція)
- 3. Ромен Маю (Франція)
Велоспорт (BMX-мотокрос, жінки):
- 1. Сая Сакакібара (Австралія)
- 2. Манон Венстра (Нідерланди)
- 3. Зое Классенс (Швейцарія)
Загалом на Олімпіаді-2024 буде розіграно 329 комплектів медалей у 32 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.
Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту.
"Синьо-жовті" вже вибороли дві медалі: Ольга Харлан завоювала "бронзу" у фехтуванні на шаблях, а Сергій Куліш здобув "срібло" у кульовій стрільбі.
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