Україна здобула другу медаль на Олімпійських іграх-2024

Сергій Куліш став срібним призером у кульовій стрільбі.

Україна виборола другу медаль на Олімпійських іграх-2024 в Парижі. Сергій Куліш виграв "срібло" в стрільбі з гвинтівки у трьох положеннях на дистанції 50 метрів.

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У кваліфікації Куліш показав третій результат, набравши 592 бали з 600 можливих. Наш спортсмен відстав від лідера Лю Юкуня з Китаю всього на два очки.

До фіналу потрапили вісім найкращих стрільців за підсумками кваліфікації. У фіналі Куліш посів друге місце з результатом 461,3 очка. "Золото" здобув китаєць Ліу Юкун – 463,6 очка. Бронзовим призером став Свапніл Кусале з Індії – 451,4 очка.

Для 31-річного Куліша це друга олімпійська медаль у кар'єрі. На Іграх-2016 у Ріо-де-Жанейро він виграв "срібло" у стрільбі з гвинтівки з 10 метрів.

"Срібло" Куліша – друга медаль України на ОІ-2024. Першу нагороду для нашої країни завоювала фехтувальниця Ольга Харлан – "бронзу" в індивідуальному турнірі шаблісток.

Додамо, що раніше Куліш на Олімпіаді-2024 не пройшов до фіналу в стрільбі з гвинтівки на дистанції 10 метрів, посівши у кваліфікації 27-ме місце.

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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

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