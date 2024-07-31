Ще один український боксер програв на старті Олімпіади-2024

Український боксер Айдер Абдураімов завершив виступи на Олімпійських іграх-2024 в Парижі.

Наш співвітчизник у ваговій категорії до 57 кг стартував з 1/8 фіналу, де одноголосним рішенням поступився представнику Болгарії Хав'єу Ібаньєсу, якому судді віддали перевагу у всіх трьох раундах.

Для 20-річного Абдураімова це був дебют на Олімпійських іграх. Ібаньєс родом із Куби, але виступає за Болгарію. Він є переможцем Європейських ігор-2023.

Абдураімов – другий український боксер, який вибув з Олімпіади-2024. Раніше на старті турніру у вазі понад 92 кг програв нокаутом Дмитро Ловчинський.

Таким чином, Україну на Іграх у Парижі залишився представляти лише один боксер – Олександр Хижняк.

Напередодні Хижняк вибив уродженця України та вийшов до чвертьфіналу, де його суперником стане бразилець Вандерлі Перейра. Чвертьфінали заплановано на 2 серпня.

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Україну на ХХХIII літній Олімпіаді представляють 140 атлетів, які виступають у 23 видах спорту. Ігри в Парижі триватимуть до 11 серпня.

Поки що у скарбничці України на ОІ-2024 лише одна нагорода – "бронза", яку в особистій шаблі завоювала Ольга Харлан.

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