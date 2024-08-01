У Запоріжжі обмежать рух Дніпровською ГЕС

На греблі заплановані ремонтні роботи.
Рух транспорту через греблю ДніпроГЕС в Запоріжжі тимчасово перекриють протягом 3 та 4 серпня - від 8:00 до 17:00.
Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Запорізької області.
Причиною обмежень називають проведення робіт з відновлення інфраструктурного об'єкту після ракетного удару.
Обʼїзд здійснюється:
- через Арковий міст оострова Хортиця: вул. Величара - вул. Січі - вул. Таганська;
- через Нові мости;
- через міст імені Преображенського.
Як повідомлялося, у Донецькій області оголосили евакуацію дітей із батьками або ж із законними представниками.
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