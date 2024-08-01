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У Запоріжжі обмежать рух Дніпровською ГЕС

У Запоріжжі обмежать рух Дніпровською ГЕС

Дніпрогес. / Фото: УНІАН

На греблі заплановані ремонтні роботи.

Рух транспорту через греблю ДніпроГЕС в Запоріжжі тимчасово перекриють протягом 3 та 4 серпня - від 8:00 до 17:00.

Про це повідомили у пресслужбі Патрульної поліції Запорізької області.

Причиною обмежень називають проведення робіт з відновлення інфраструктурного об'єкту після ракетного удару. 

Обʼїзд здійснюється:

  • через Арковий міст оострова Хортиця: вул. Величара - вул. Січі - вул. Таганська;
  • через Нові мости;
  • через міст імені Преображенського.

Як повідомлялося, у Донецькій області оголосили евакуацію дітей із батьками або ж із законними представниками.

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