РФ вдарила по Україні ракетами і безпілотниками: скільки цілей збили сили ППО

Балістику знищити не вдалося.
Вночі проти четверга, 1 серпня, армія РФ завдала ракетного удару "Іскандер-М" і ударними безпілотниками типу Shahed. Сили ППО знищили сім БпЛА.
Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.
Росіяни вдарили балістичними ракетами із Воронезької області та тимчасово анексованого Криму. Shahed загарбники запускали із напрямків мису Чауда, що на півострові, та з Курська.
"Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід семи "Шахедів". Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, цієї ночі російські безпілотники атакували Київську область. Зафіксовано падіння уламків дронів. Внаслідок падіння уламків збитих БпЛА поранення отримали дві людини.
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