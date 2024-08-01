РФ вдарила по Україні ракетами і безпілотниками: скільки цілей збили сили ППО

Вночі проти четверга, 1 серпня, армія РФ завдала ракетного удару "Іскандер-М" і ударними безпілотниками типу Shahed. Сили ППО знищили сім БпЛА.

Про це повідомив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

Росіяни вдарили балістичними ракетами із Воронезької області та тимчасово анексованого Криму. Shahed загарбники запускали із напрямків мису Чауда, що на півострові, та з Курська.

"Радіотехнічними військами виявлено та здійснено супровід семи "Шахедів". Усі збито протиповітряною обороною на Київщині, Полтавщині, Херсонщині та Дніпропетровщині", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, цієї ночі російські безпілотники атакували Київську область. Зафіксовано падіння уламків дронів. Внаслідок падіння уламків збитих БпЛА поранення отримали дві людини.

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