В чому користь коричневого цукру для ваших рослин

Цукрова вода може сприяти діяльності мікроорганізмів у ґрунті та допомагати їм розщеплювати всі поживні речовини.

На сторінці Gardening Soul розповіли про користь коричневого цукру для ваших рослин, як його краще використовувати та з чим поєднувати, щоб вийшло "смачне" добриво. Адже не тільки люди, але й деякі рослини полюбляють солоденьке. Лише один пакетик коричневого цукру може живити всі ваші рослини.

Якщо ви просто змішаєте коричневий цукор з водою це зробить листя ваших рослин соковитим та зеленим. Якщо змішати коричневий цукор з дріжджами та водою, це добриво стане потужним засобом для вкорінення рослин. Якщо змішати коричневий цукор з пивом - це буде азотне добриво, яке зможе запобігти пожовтінню листя рослин. Якщо змішати коричневий цукор з часником та водою, матимете фосфатне добриво, що сприятиме цвітінню рослин. Змішавши коричневий цукор з білим оцтом і водою, створите сульфат заліза та зможете регулювати pH ґрунту.

Коли ви помічаєте, що рослина в’яне і скоро почне "помирати", можете додати цукор для збільшення рівня сахарози та глюкози. Сахароза буде взаємодіяти з мікроорганізмами в ґрунті, використовуючи азот. Це дозволить азоту забезпечити рослину необхідною енергією, що допоможе їй залишатися живою.

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