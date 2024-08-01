На вагу золота: у світі стрімко зростають ціни на каву

Світові ціни на каву стрімко зростають через сильні посухи та неврожай у Бразилії, яка є одним з головних виробників кавових зерен.

Про це повідомляє Bloomberg.

Бразильські фермери звітують про один з найбільших спадів виробництва майже за 20 років після місяців посухи, яка вразила кавові плантації.

Зростання попиту на каву в Китаї та інших країнах і програмування забезпечують справедливу платню фермерам. Якщо ціни на каву не зростуть, то виробники можуть відмовитися від її вирощування на експорт інших культур.

Компанії змушені шукати дешевші альтернативи, через що якість кави у кав'ярнях може знизитись.

Нові екологічні вимоги ЄС щодо імпорту кави можуть ще більше обмежити постачання та спричинити зростання ціни. Лише деякі країни-виробники готові виконувати ці вимоги, що створюють додаткові труднощі для імпортерів.

Тож кава може не лише здорожчати. На ринку може побільшати низькоякісного продукту й фальсифікатів.

Найбільш активні ф'ючерси на робусту перебувають на шляху до найбільшого цінового ралі за перші шість місяців року, як мінімум, від 2008 року. Арабіка перебуває на шляху до найкращого цінового початку року від 2021 року.

Раніше ми писали, що кава може чинити як позитивну, так і негативну дію на організм. Про те, як залежить вплив кави на організм людини від способу її приготування, розповідають норвезькі учені, які понад 20 років вивчали вплив кави на організм та виявили найшкідливіші та найкорисніші для здоров'я способи її приготування.

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