Магучіх і Геращенко вийшли до фіналу стрибків у висоту на Олімпіаді-2024, Левченко вибула

У п'ятницю, 2 серпня, на Олімпійських іграх-2024 в Парижі відбулися кваліфікаційні змагання у жіночих стрибках у висоту.

Україну представляли одразу три легкоатлетки – Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко. До фіналу пройшли Магучіх і Геращенко, тоді як Левченко не змогла цього зробити.

Левченко завершила Олімпіаду-2024 уже на першій висоті. 26-річна уродженка Бахмута не змогла з трьох спроб підкорити планку на висоті 1,83 метра.

Своєю чергою, Магучіх і Геращенко успішно стрибнули на 1,95 метра та виступлять у фіналі.

Фінал жіночих стрибків у висоту на ОІ-2024 відбудеться в неділю, 4 серпня. Початок – о 20:50 за київським часом.

Нагадаємо, на початку липня цього року Магучіх побила світовий рекорд у стрибках у висоту серед жінок. 22-річна легкоатлетка з Дніпра на етапі Діамантової ліги в Парижі першою в історії взяла висоту 2,10 метра. Ярослава перевершила досягнення болгарки Стефки Костадінової, яка 1987 року на чемпіонаті світу в Римі стрибнула на 2,09 метра.

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