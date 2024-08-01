"Чийсь батя вирішив постріляти": турецький спортсмен-олімпієць "підірвав" Мережу (меми)

Користувачі захоплюються Дікічем та створюють меми на його виступ.

Після свого виступу на Олімпійських іграх 2024 року 51-річний стрілець із Туреччини Юсуф Дікеч став Інтернет-сенсацією. Він виборов срібну медаль у змішаній команді зі стрільби з пневматичного пістолета на 10 м. А причиною обговорень і навіть мемів у Мережі стало невибагливе спорядження спортсмена.

Виступ Дікеча бурхливо обговорюють у соцмережах.

Толі як більшість спортсменів у стрільбі із пневматичного пістолета використовують спеціальні окуляри та засоби захисту вух, Дікеч здобув "срібло", використовуючи звичайні окуляри для покращення зору і беруші. Він навіть не заплющив жодного ока під час пострілів.

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Фото, на яких спортсмен безтурботно цілиться у стрілецькому центрі, стають вірусними в соцмережах. Користувачі висловлюють своє здивування від побаченого та жартують:

турецький батя чисто проходив повз і виграв "срібло";

коли зробив щось неправильно і батя прийшов переробляти;

просто чийсь батя від нудьги вийшов у двір і вирішив згадати молодість, стріляючи по банках із пневмата;

цей хлопець тренував Джона Віка;

скажи нам, що ти кілер у реальному житті, не кажучи нам, що ти кілер;

уявіть собі, якби він обернувся і сказав: "Добре, роботу зроблено, хто наступний?";

він не здобув "золото", тому що ціль не рухалася;

найвідоміша людина на Землі зараз.

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Стрілець із Туреччини Юсуф Дікеч вразив Мережу своїм виступом на Олімпіаді 2024 року / Скриншот

Стрілець із Туреччини Юсуф Дікеч вразив Мережу своїм виступом на Олімпіаді 2024 року / Скриншот

Стрілець із Туреччини Юсуф Дікеч вразив Мережу своїм виступом на Олімпіаді 2024 року / Скриншот

Стрілець із Туреччини Юсуф Дікеч вразив Мережу своїм виступом на Олімпіаді 2024 року / Скриншот

Стрілець із Туреччини Юсуф Дікеч вразив Мережу своїм виступом на Олімпіаді 2024 року / Скриншот

Стрілець із Туреччини Юсуф Дікеч вразив Мережу своїм виступом на Олімпіаді 2024 року / Скриншот

Стрілець із Туреччини Юсуф Дікеч вразив Мережу своїм виступом на Олімпіаді 2024 року / Скриншот

Стрілець із Туреччини Юсуф Дікеч вразив Мережу своїм виступом на Олімпіаді 2024 року / Скриншот

Стрілець із Туреччини Юсуф Дікеч вразив Мережу своїм виступом на Олімпіаді 2024 року / Скриншот

Стрілець із Туреччини Юсуф Дікеч вразив Мережу своїм виступом на Олімпіаді 2024 року / Скриншот

Стрілець із Туреччини Юсуф Дікеч вразив Мережу своїм виступом на Олімпіаді 2024 року / Скриншот

Стрілець із Туреччини Юсуф Дікеч вразив Мережу своїм виступом на Олімпіаді 2024 року / Скриншот

Стрілець із Туреччини Юсуф Дікеч вразив Мережу своїм виступом на Олімпіаді 2024 року / Скриншот

Стрілець із Туреччини Юсуф Дікеч вразив Мережу своїм виступом на Олімпіаді 2024 року / Скриншот

Стрілець із Туреччини Юсуф Дікеч зі своїм котиком / Скриншот

Нагадаємо, в середині липня Мережа "вибухнула" мемами після стрілянини у кандидата у президенти США Дональда Трампа.

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