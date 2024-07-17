Мережу підкорило відео про українське весілля в +37 градусів

У TikTok стало вірусним відео з українського весілля в аномальну спеку.

Фотографиня з Чернівців на ім'я Ліна поділилася роликом з вінчання пари, яке відбулося в один зі спекотних днів, коли температура сягнула +37 градусів.

У ньому одягнений у костюм наречений та наречена в пишній сукні стоять у церкві. Тим часом свідок тримає біля спітнілого обличчя чоловіка маленький вентилятор, а хтось із гостей направив на пару великий. На іншому кадрі наречену обдувають віялом.

Публікація зібрала понад 2,7 мільйона переглядів, 82 тисячі лайків і сотні коментарів. Так, юзери похвалили свідка та пригадали свої курйозні історії.

Ми вінчалися, то було +34. Чоловік був лише в сорочці (жилет і піджак відкинули одразу). Я ледь не виключилась в церкві, втрималась на думці, що якщо впаду, то всі будуть думати, що невістка відьма

У нас сьогодні річниця весілля, я у церкві знепритомніла. Потім батюшка питав, чи завжди таке зі мною у церкві

За останні 5 днів зустріла в Києві 5 весільних пар. І наречені всі в довгих пишних весільних сукнях. Дуже співчуваю, мені в футболці було спекотно, а тут взагалі немає слів

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Нагадаємо, наречену ув'язнили на понад 11 років після того, як її затримали на власному весіллі. Також відома трагічна доля нареченого, який втік зі свята.

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