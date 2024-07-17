Дві країни НАТО підняли в повітря свої літаки через російські винищувачі

Два російських військових літаки рухалися над Балтійським морем із вимкнутими транспондерами та не виходили на зв’язок із цивільними авіадиспетчерами. Для їх перехоплення довелося підняти фінські та шведські винищувачі.

Про цей інцидент, який трапився ще в понеділок, 15 липня, повідомили у пресслужбі Об’єднаного командування Повітряних сил НАТО.

Два російських винищувачі, що прямували з Калінінградської області до основної частини РФ, помітили в Об’єднаному центрі повітряних операцій НАТО у німецькому місті Юдем, а також фінські та шведські моніторингові центри.

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Російські літаки не мали плану польоту, не тримали зв’язок з цивільними авіадиспетчерами та не використовували сигналів транспондера.

"Фінські та шведські винищувачі здійснили перехоплення у тісній координації з Об’єднаним центром повітряних операцій НАТО. Це рутинне завдання підтверджує рівень інтеграції обох союзників, яку вони досягли в рамках інтегрованих систем протиповітряної та протиракетної оборони НАТО та домовленостей Альянсу щодо контролю за повітрям у Балтійському морі" – йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, у середу, 17 липня, старшим представником НАТО в Україні було призначено британського чиновника Патріка Тернера. Він розпочне виконання обовʼязків у Києві у вересні цього року.

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