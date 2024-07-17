Представництво НАТО в Україні очолив Патрік Тернер: що відомо

Раніше Патрік Тернер працював помічником генерального секретаря НАТО з питань операцій та оборонної політики і планування.

У середу, 17 липня, старшим представником НАТО в Україні було призначено британського чиновника Патріка Тернера. Він розпочне виконання обовʼязків у Києві у вересні цього року.

Про це оголосив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє пресслужба Альянсу.

Патрік Тернер очолюватиме представництво Альянсу в Україні, "діятиме як координатор взаємодії НАТО з українською владою в Києві", а також "координуватиме зусилля НАТО і надаватиме Альянсу оцінки і поради щодо ситуації в Україні".

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"Для мене велика честь бути призначеним на посаду старшого представника НАТО в Україні. З нетерпінням чекаю можливості очолити представництво НАТО і тісно співпрацювати з українською владою, а також з членами і партнерами Альянсу задля надання підтримки Україні з боку НАТО", – сказав він з цього приводу.

Раніше Патрік Тернер працював помічником генерального секретаря НАТО з питань операцій та оборонної політики і планування, а також обіймав низку високих посад на державній службі у Великій Британії.

Як повідомлялося раніше, на саміті НАТО у Вашингтоні 9-11 липня було ухвалено рішення про збільшення присутності НАТО в Україні, зокрема призначення спеціального представника в Києві.

"Це ґрунтується на безпрецедентній підтримці НАТО Україні у захисті від російської агресії. Члени Альянсу також оголосили про зобов’язання надати довгострокову безпекову допомогу Україні з мінімальною базовою лінією в 40 мільярдів євро протягом наступного року, а також забезпечити постійний рівень допомоги з безпеки", - цдеться у повідомленні пресслужби НАТО.

Нагадаємо, Україна буде запрошена до НАТО, коли будуть виконані всі умови членства, а також буде згода всіх союзників по блоку.

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