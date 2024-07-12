У резолюції НАТО назвали умови для вступу України до Альянсу

Україна буде запрошена до НАТО, коли будуть виконані всі умови членства, а також буде згода всіх союзників по блоку.

Про це йдеться в заяві Ради Україна – НАТО, оприлюдненій у четвер главами держав та урядів, які взяли участь у її засіданні, повідомляє Укрінформ.

"Країни НАТО підтверджують, що вони зможуть направити запрошення Україні приєднатися до Північноатлантичного альянсу, коли союзники погодяться на це й будуть виконані всі умови. Рішення саміту НАТО і Ради Україна – НАТО в поєднанні з поточною роботою країн НАТО є мостом до членства", - зазначається в документі. Джерело: https://censor.net/ua/n3499303

Зазначається, що рішення саміту НАТО і Ради Україна — НАТО у поєднанні з поточною роботою країн НАТО є "мостом до членства".

У документі наголошується, що "майбутнє України – в НАТО" і що "Україна стає дедалі більш функціонально сумісною та політично інтегрованою із Північноатлантичним альянсом"».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на саміті НАТО Салліван зробив важливу заяву щодо війни в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що НАТО назвало Китай "вирішальним чинником" у війні РФ, Пекін обурено відреагував.

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