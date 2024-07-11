НАТО оприлюднило декларацію саміту: в Путіна прокоментували

НАТО оприлюднило декларацію за підсумками перших днів саміту, який відбувається у Вашингтоні. В Кремлі не забарилися із коментарями.

З'явилася реакція прессекретаря диктатора РФ Дмитра Пєскова.

Речник "фюрера" Путіна заявив, що військова інфраструктура країн Північноатлантичного договору "постійно рухається у бік кордонів РФ". Мовляв, кроки Альянсу "вимагатимуть від Росії рішень для стримування НАТО".

"НАТО ще раз підтвердила свою суть – це Альянс, створений для підтримки конфронтації, де-факто він повністю залучений до конфлікту навколо України", - цинічно висловився Пєсков.

У традиційній кремлівській манері він сказав про "загрозу для безпеки Росії" та згадав про "противників РФ в Європі", які, зі слів Пєскова, "не є прихильниками миру та діалогу щодо України".

Представник Кремля також заявив, мовляв, підсумкові документи саміту НАТО показують, "що Захід не є прихильником миру".

Нагадаємо, було оприлюднено декларацію саміту НАТО. У ній йдеться, що майбутнє України – в Альянсі, а запрошення буде надіслано тоді, коли союзники погодяться і будуть виконані необхідні умови.

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