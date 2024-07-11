В Угорщині зробили гучну заяву про членство України в НАТО

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто заявив, що членство України в Північноатлантичному альянсі не є можливим через ризик прямого конфлікту з Російською Федерацією.

Про це написав у соцмережі Х речник угорського уряду Золтан Ковач.

"Він (Сіярто - Ред.) наголосив на суперечності в підході НАТО, зазначивши - хоч деякі лідери пропонують тісніші зв'язки, вони знають, що повноправне членство неможливе", - йдеться у повідомленні.

Міністр наголосив, що Угорщина погодилася на декларацію саміту НАТО лише умови, що рішення про майбутнє членство України має бути ухвалене всіма державами-членами Альянсу одноголосно.

"Він також розкритикував зміну критеріїв хорошого союзника по НАТО, які тепер, схоже, включають підтримку України, а не фокус на колективній обороні та внутрішній силі", – йдеться в повідомленні Ковача.

Нагадаємо, Петер Сіярто назвав політика, з яким можливий "шанс на мир в Україні". З його слів, шанс з'явиться, якщо Дональд Трамп виграє президентські вибори в США.

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